Для опалення будівлі для ВПО у Калуші встановлять теплові насоси

У колишньому дитячому садку «Зірочка» в Калуші Івано-Франківської області триває реконструкція: будівля перетворюється на дім для вимушено переміщених людей.

Команда благодійного фонду КО-ХАТИ спільно з генеральним партнером проєкту, фондом Habitat for Humanity, прийняли рішення встановити в будівлі теплові насоси для забезпечення опалення. Це рішення — значно дорожче від альтернатив на ринку, але команда впевнена: ця соціальна інвестиція повернеться впродовж наступних семи років — у вигляді нижчих комунальних платежів та мінімізації впливу на довкілля. Першими відчують вигоду від цього рішення майбутні мешканці, які будуть суттєво економити на комунальних витратах на опалення, інформують “Вікна”.



Будівля на вулиці Хмельницького, 9 — приклад того, як недіючі об’єкти можуть отримати нове життя: тут та за сприяння Калуської міської ради облаштовують 48 приміщень і кімнат різного розміру для довгострокового проживання людей, які втратили свої домівки через війну. Теплові насоси стануть “серцем” системи опалення, яке забезпечуватиме мешканцям тепло. Для того, щоб максимально зберігати тепло в приміщенні, будівлю утеплили з допомогою найбільш енергоощадних матеріалів, — зробили теплоізоляцію зовнішніх стін та відкосів, даху, підлоги першого поверху, внутрішніх віконних відкосів.

Як працює тепловий насос

З-поміж різних типів команда зупинилась на системі «повітря — вода», оскільки система є тихою та не потребує складного обслуговування. Тепловий насос «повітря — вода» вважається найпростішим і ефективним пристроєм для забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні. Система працює на електричній енергії й результатом її роботи є відбирання тепла з повітря і передача цього тепла теплоносію системи опалення (воді), а теплоносій своєю чергою віддає тепло приміщенням через радіатори опалення.

На кожну витрачену кіловат-годину електроенергії насос здатен виробити у 3–5 разів більше теплової енергії, ніж звичайний електрообігрівач, що робить його одним із найефективніших сучасних способів опалення. Початкові витрати на таку систему перевищують стандартні рішення приблизно на 30–40 %. Втім мешканці відчують економію вже після перших сезонів: тепловий насос витрачає у 3–5 разів менше електроенергії на виробництво тепла, ніж звичайні електронагрівачі, і дозволяє суттєво зменшити щомісячні рахунки за опалення.

Окрім фінансових вигод, теплові насоси дозволяють зменшити залежність від викопного палива та викиди СО₂. У регіонах Центральної Європи подібні системи значно скорочують споживання газу для опалення, а також зменшують навантаження на електромережі в пікові періоди. Для України, особливо під час війни, це також спосіб рухатись в напрямку енергетичної незалежності та крок до енергетичної безпеки громади Калуша.

Уже незабаром ВПО Калуської громади зможуть подавати заявки на поселення в новій будівлі. Команда фонду КО-ХАТИ скоро оголосить, куди звертатись за допомогою в заповненні заявки та де отримати додаткову інформацію.