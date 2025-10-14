Івано-Франківщина увійшла до ТОП-5 областей за активністю придбання книжок через «єКнигу»

Станом на 1 жовтня 2025 року Івано-Франківська область увійшла до числа лідерів за активністю молоді, яка скористалася державною допомогою на придбання книжок у межах програми «єКнига», пише Віталій Ільчишин.
Найбільше книжок купували у книгарнях:
• м. Київ – 18,7%;
• Львівська область – 13,1%;
• Дніпропетровська – 6,5%;
• Івано-Франківська – 5,9%;
• Полтавська – 5,09%.
Програма «єКнига», започаткована у 2024 році, покликана мотивувати молодь до читання та підтримати розвиток українського книжкового ринку. Нині вона демонструє стабільний попит — близько 3 тисяч нових заяв щотижня.