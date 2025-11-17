«Дні здоров’я»: графік роботи виїзних медичних бригад на Івано-Франківщині

Мобільні медичні бригади продовжують роботу в населених пунктах Івано-Франківської області з 17 по 21 листопада 2025 року в рамках ініціативи “Дні здоров’я”.

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.

17 листопада медичні бригади працюватимуть у селах Лисець, Слобідка, Шепіт та Ясенів. Лікарі проводитимуть огляди та консультації мешканців цих населених пунктів.

18 листопада мобільні бригади відвідають Гринівку та Івано-Франківськ. У обласному центрі медики працюватимуть на вулиці Панаса Мирного, 8, а також у Смодній та Серафинцях.

19 листопада медична допомога буде доступна в Ясені, Івано-Франківську на вулиці Бандери, 10Г, Перехресному та Серафинцях. Бригади охоплять декілька локацій протягом дня.

20 листопада лікарі працюватимуть в Івано-Франківську на вулиці Військових Ветеранів, 12. Того ж дня медики відвідають Марківці, Верховину та Коломию на вулиці Гоголя, 27.

21 листопада завершальний день роботи мобільних бригад відбудеться в Гринівці та Івано-Франківську. У обласному центрі медики працюватимуть на вулиці Героїв УПА, 1, а також у Вербовці та Чортовці.

“Дні здоров’я — це можливість пройти огляд, отримати консультацію та рекомендації лікарів якомога ближче до дому”, — йдеться у повідомленні.

Ініціатива спрямована на забезпечення доступності медичної допомоги для жителів різних населених пунктів області. Мобільні бригади дозволяють отримати консультації без необхідності їхати до районних центрів.

Мешканці зазначених населених пунктів матимуть можливість пройти медичні огляди безпосередньо за місцем проживання. Лікарі надаватимуть консультації та рекомендації щодо стану здоров’я пацієнтів.

Графік роботи мобільних бригад охоплює як сільські населені пункти, так і райони обласного центру. Це забезпечує доступність медичних послуг для різних категорій населення.