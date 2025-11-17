Зеленський укладе з Францією низку угод про постачання літаків, ракет та систем ППО, – Reuters

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 17 листопада, під час візиту планує укласти з Францією низку угод щодо постачання засобів протиповітряної оборони, бойових літаків та ракет.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, напередодні ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського у Парижі 17 листопада. У неділю, 16 листопада, Зеленський анонсував підписання нової угоди з Францією для посилення української авіації.

За даними агентства, Париж протягом кількох тижнів веде переговори щодо збільшення військової допомоги Києву, попри політичну та бюджетну нестабільність у Франції.

Минулого місяця Макрон пообіцяв надати додаткові винищувачі Mirage, а також нову партію ракет Aster 30 для систем SAMP/T, що вже використовуються Україною. Однак, за інформацією двох обізнаних джерел, під час понеділкового візиту Київ може отримати ще більше. Йдеться про можливий 10-річний стратегічний авіаційний договір, який відкриє шлях до постачання Україні багатоцільових винищувачів Rafale виробництва Dassault. Частина літаків може надійти зі складів французьких ВПС, а більша частина – у довгостроковій перспективі, в межах планів України наростити флот до 250 бойових літаків разом із F-16 та Gripen.

Також у понеділок може бути оголошено про угоди щодо додаткових систем ППО SAMP/T – як зі складів Франції, так і через довгострокові контракти на нові комплекси, ракети та антидронові системи. Питання фінансування цих поставок поки що залишається відкритим.

В офісі Макрона зазначили, що метою є «використати французькі оборонні технології для захисту України» та забезпечити її системами, необхідними для протидії російській агресії.

За програмою візиту Зеленський візьме участь у презентації французьких оборонних виробників, зокрема Dassault, після чого планує підписати листи про наміри та контракти. Окремий форум збере українські та французькі компанії, що працюють у сфері дронів, для посилення співпраці.