ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні поліг калушанин Дмитро Корабльов

Автор: Олег Мамчур
Вшанування пам’яті українського героя Дмитра Корабльова
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Надійшла звістка про загибель на війні солдата з Калуша Дмитра Олександровича Корабльова, 1987 року народження.

На захист рідної землі Дмитро Корабльов став у травні 2023 року. Вірно і самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти однієї з військових частин, інформують в Калуській міськраді.

Від 7 жовтня 2024 року вважався таким, що зник безвісти.

У офіційному підтвердженні загибелі йдеться, що Герой, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, виконуючи військовий обов’язок з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, загинув 5 жовтня 2024 року.

Полеглий Воїн родом із Херсонщини. У Калуській громаді його сім’я знайшла прихисток через війну.

Джерело(а) інформації

Калуській міськраді

СХОЖІ НОВИНИ