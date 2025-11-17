На війні поліг калушанин Дмитро Корабльов

Надійшла звістка про загибель на війні солдата з Калуша Дмитра Олександровича Корабльова, 1987 року народження.

На захист рідної землі Дмитро Корабльов став у травні 2023 року. Вірно і самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти однієї з військових частин, інформують в Калуській міськраді.

Від 7 жовтня 2024 року вважався таким, що зник безвісти.

У офіційному підтвердженні загибелі йдеться, що Герой, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, виконуючи військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, загинув 5 жовтня 2024 року.

Полеглий Воїн родом із Херсонщини. У Калуській громаді його сім’я знайшла прихисток через війну.