На війні поліг калушанин Дмитро Корабльов

Надійшла звістка про загибель на війні солдата з Калуша Дмитра Олександровича Корабльова, 1987 року народження.
На захист рідної землі Дмитро Корабльов став у травні 2023 року. Вірно і самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти однієї з військових частин, інформують в Калуській міськраді.
Від 7 жовтня 2024 року вважався таким, що зник безвісти.
У офіційному підтвердженні загибелі йдеться, що Герой, відданий військовій присязі на вірність Українському народові, виконуючи військовий обов’язок з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації проти України, загинув 5 жовтня 2024 року.
Полеглий Воїн родом із Херсонщини. У Калуській громаді його сім’я знайшла прихисток через війну.