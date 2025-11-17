Брошнів-Осадська громада проведе в останню путь загиблого в ДТП Захисника Ігоря Іваськіва

Як уже повідомлялося, 16 листопада в дорожньо-транспортній пригоді в Брошнів-Осаді трагічно загинув військовослужбовець Збройних Сил України, мешканець селища Ігор Федорович Іваськів.

Сьогодні, 17 листопада, у Підгірках (м. Калуш) буде сформовано траурний кортеж. Виїзд — о 13:30.

Далі процесія пройде центральною вулицею Брошнів-Осади, продовжить рух вулицею Відродження, після чого тіло Героя буде доставлено до Народного дому.

Великий парастас відбудеться о 19:00, чин похорону — завтра, 18 листопада, об 11:00.

Ігор Іваськів — учасник АТО, який з перших днів повномасштабної війни добровільно став на оборону України.

Він служив у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. З 22 жовтня по 20 листопада перебував у відпустці для лікування.

Мешканців громади закликають гідно зустріти й провести в останню земну дорогу Захисника.