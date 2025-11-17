В Івано-Франківську вперше провели чемпіонат з плавання серед ветеранів ФОТО

У чемпіонаті брали участь 38 ветеранів, серед яких зокрема і з ампутованими кінцівками. Змагалися на двох дистанціях на вибір – 25 м або 50 м вільним стилем.

16 листопада в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання пройшов чемпіонат з плавання серед ветеранів “Сталева хвиля”, пише Галицький кореспондент.

Змагались ветерани в п’яти категоріях:

ті, хто мають контузії чи пошкодження внутрішніх органів;

з ампутованими верхніми кінцівками;

з ампутованими нижніми кінцівками;

з проблемами опорно-рухового апарату;

ті, хто втратили понад 80% зору.

За словами Христини Юдкіної, організаторки чемпіонату і директорки Івано-Франківського міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, учасники не є професійними плавцями. Багато інтенсивно займалися плаванням під час реабілітації після поранення.

Майстер спорту з морського багатоборства, голова циклової комісії плавання та гімнастики Віталій Павляшик каже, що для ветеранів плавання слугує добрим відновленням і фізичним, і психологічним. У воді вони помітно розслабляються. До того ж плавання – це вид спорту, який включає в роботу понад 60% м’язів, дуже розвантажує опорно-руховий апарат, пом’якшує навантаження на суглоби.

«Тренувати ветеранів – саме задоволення, – каже Віталій Павляшик. – Найперше, вони дуже дисципліновані. Не бояться викликів. Коли даєш певне завдання, ветерани просто слухають і мовчать, а наприкінці лише кажуть “плюс”, і пливуть виконувати поставлену задачу».

Ветеран Віталій Круть родом з Нікополя, але вже рік живе в Коломиї. Відновлюється після складного поранення на Донецькому напрямку. У бійця ампутована нижня кінцівка. Попри це Віталій інтенсивно займається спортом. Двічі на тиждень – тренування з футболу, оскільки він є гравцем ампфутбольної команди “Бартка”. А також протягом пів року два рази на тиждень має заняття з плавання.

Після чемпіонату в Івано-Франківську Віталій братиме участь у змаганнях з плавання у столиці.

“Коли плаваю, у мене перестає боліти нога, – ділиться ветеран. – Вирівнюється дихання. Немає такого навантаження, як, до прикладу, в спортзалі на тренажерах, але ефект нічим не гірший. Загалом у басейні стає легше, релаксую”.

Ветеран Станіслав Зорій, який нещодавно організував в Івано-Франківську всеукраїнський турнір з боксу для військових і ветеранів, останнім часом переключився із занять боксом на плавання через деякі ускладнення в здоров’ї. Лікарі призначили ветерану поки утриматися від протеза, тож він почав шукати той спорт, який зможе адаптувати для себе. Обрав плавання, бо воно добре гартує і підтримує чудову фізичну форму.

“Бокс, звісно, мені ближчий, – усміхається Станіслав Зорій, – але не хочу зациклюватися на одному спортивному напрямку. Подобається, що в басейні, коли пірнаю у воду, мені не потрібно шукати опору – тримає вода”.

Ветеран каже, що участь у чемпіонаті – це для нього найперше цікавий досвід. Але налаштований він лише на перемогу.

“Загалом кожен вид спорту дуже сприяє відновленню ветеранів, – каже заступник міського голови, співорганізатор чемпіонату, ветеран Юрій Гапончук. – Це можливість випробувати власні сили і розвиватися в нових напрямках. Нинішній чемпіонат – не лише спортивна подія, але й нагода зібрати ветеранську спільноту”.

Призерів нагородили кубками. Також кожному учаснику вручили пам’ятну медаль.