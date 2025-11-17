Захищає САУ від російських дронів: історія прикарпатського воїна Володимира Слободяна

156 окрема механізована бригада продовжує знайомити українців із військовими, які щодня тримають оборону на передовій. Цього разу розповідь про сержанта, прикарпатця Володимира Слободяна з позивним “Батя”.
Про це інформує “Галка” з посиланням на бригаду.
Володимир Слободян уродженець села Угорники, що на Коломийщині. Йому 45 років. У Збройних силах України служить із грудня 2024 року.
До війська чоловік прийшов з фахом тракториста та водія, тому одразу був направлений у відповідний підрозділ.
Зараз “Батя” служить у мобільній групі ППО та прикриває самохідні артилерійські установки (САУ) від атак ворожих дронів.
“Перший бойовий досвід ми отримували в Сумах. А тепер вже на Донеччині”, – згадує Батя про своє перше бойове хрещення.
Сьогодні він виконує завдання на Донеччині. Сержант згадує, що його позиції не раз піддавалися ворожим обстрілам, і один із прильотів спричинив легку контузію.
“У нас там на першій позиції, був приліт з арти. Від нас воно так упало на певній відстані… Ну, трошки контузія, але так, все нормально”.
Незважаючи на складні умови служби, сержант “Батя” сповнений планів на мирне життя. “Планів купа”, – каже Володимир Іванович, натякаючи на повернення до звичних занять. Його вдома чекають рідні, батьки та 19-річна донька Анастасія.