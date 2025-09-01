«Дні здоров’я» на Прикарпатті: графік роботи виїзних бригад медиків на тиждень

На Івано-Франківщині триває ініціатива “Дні здоров’я”: мобільні бригади лікарів виїжджають у громади області, де надають консультації та проводять обстеження населення.

Графік роботи бригад на тиждень з 1 до 5 вересня оприлюднила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Команди медиків працюватимуть у таких населених пунктах:

1.09 – Білозорино, Слобідка, Вербовець, Білка;

2.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Смодна, Білка;

3.09 – Яремче (вул. Свободи, 315), Яківка, Красноїлля, Виноград;

4.09 – Івано-Франківськ (Військових Ветеранів, 12), Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2 Г), Верховина ( вул. Коваля, 1), Коломия (вул. Франка, 5);

5.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Устеріки, Виноград.

“Запрошую жителів області подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження. Бережіть себе і будьте здорові”, – каже Онищук.