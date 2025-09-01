ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Дні здоров’я» на Прикарпатті: графік роботи виїзних бригад медиків на тиждень
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Дні здоров’я» на Прикарпатті: графік роботи виїзних бригад медиків на тиждень

Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 09:48
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині триває ініціатива “Дні здоров’я”: мобільні бригади лікарів виїжджають у громади області, де надають консультації та проводять обстеження населення.

Графік роботи бригад на тиждень з 1 до 5 вересня оприлюднила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Команди медиків працюватимуть у таких населених пунктах:

  • 1.09 – Білозорино, Слобідка, Вербовець, Білка;
  • 2.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Смодна, Білка;
  • 3.09 – Яремче (вул. Свободи, 315), Яківка, Красноїлля, Виноград;
  • 4.09 – Івано-Франківськ (Військових Ветеранів, 12), Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2 Г), Верховина ( вул. Коваля, 1), Коломия (вул. Франка, 5);
  • 5.09 – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Устеріки, Виноград.

“Запрошую жителів області подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження. Бережіть себе і будьте здорові”, – каже Онищук.

СХОЖІ НОВИНИ