Як працює щілинна лампа: принцип дії

Діагностика в офтальмології сьогодні неможлива без використання високотехнологічних інструментів. Одним із ключових серед них є щілинна лампа. Саме вона дозволяє лікарю зазирнути у найдрібніші структури ока та вчасно виявити патології, які пацієнт навіть не підозрює. Для лікаря важливо не лише розуміти, як працює прилад, а й мати можливість його обрати, адже щілинна лампа купити можна в спеціалізованих магазинах з медичним обладнанням.

Призначення щілинної лампи

Щілинна лампа – це бінокулярний мікроскоп із потужним освітленням, який створює вузький пучок світла. Такий прилад застосовується для:

огляду переднього відрізка ока: повік, рогівки, райдужки, кришталика;

оцінки прозорості склистого тіла;

визначення стану кон’юнктиви та слізних шляхів;

контролю післяопераційних змін.

Лікар отримує зображення з високим збільшенням і детальністю, що дозволяє діагностувати катаракту, глаукому, дистрофічні зміни сітківки та інші патології.

Принцип роботи

Основна ідея дії щілинної лампи полягає у поєднанні мікроскопа з регульованим освітлювальним пристроєм. Джерело світла формує вузький промінь, який можна змінювати за шириною, висотою та інтенсивністю. Коли цей промінь проходить крізь прозорі структури ока, він утворює оптичний зріз.

Таким чином офтальмолог бачить шар за шаром внутрішню будову ока. Це схоже на «оптичну біопсію», де немає потреби у хірургічному втручанні.

Основні компоненти щілинної лампи

Будь-яка щілинна лампа складається з кількох ключових елементів:

Освітлювальна система – лампа високої яскравості з фільтрами та діафрагмами. Бінокулярний мікроскоп – забезпечує об’ємне зображення. Регулювальні механізми – для зміни ширини та висоти щілини. Підборідник і підголівник – фіксують голову пацієнта, щоб уникнути рухів. Стіл з регулюванням висоти – для зручності роботи лікаря.

Додаткові можливості

Сучасні щілинні лампи часто обладнані аксесуарами, що розширюють діагностичний потенціал:

цифрові камери для фото- та відеофіксації;

спеціальні лінзи для огляду очного дна;

вбудовані фільтри (кобальтовий, жовтий, нейтральний), що допомагають оцінювати різні структури ока.

Методи огляду за допомогою щілинної лампи

Лікар застосовує різні техніки спостереження:

Фокусний метод – світловий промінь вузький, акцент робиться на певній ділянці ока.

Диференційне освітлення – застосовується для виявлення дрібних дефектів рогівки.

Розсіяне світло – дозволяє оцінити загальний стан переднього відрізка ока.

Огляд із лінзами – для діагностики сітківки та зорового нерва.

Переваги використання щілинної лампи

Висока точність діагностики. Можливість виявлення патологій на ранніх стадіях. Неінвазивність та безпечність для пацієнта. Універсальність – застосовується у дорослій та дитячій офтальмології. Сумісність із цифровими системами для ведення історії хвороби.

Приклади патологій, які можна діагностувати

Патологія Які зміни видно через щілинну лампу Катаракта Помутніння кришталика Глаукома Зміни кута передньої камери ока Кератит Запальні вогнища на рогівці Дистрофія рогівки Потоншення або відкладення Відшарування сітківки Через додаткові лінзи

Вибір щілинної лампи: на що звернути увагу

Під час придбання офтальмологічного обладнання варто врахувати:

якість оптики та наявність антиблікових покриттів;

варіанти освітлення (галогенове чи світлодіодне);

можливість підключення фото- та відеосистем;

зручність регулювань і ергономіку.

Тут важливим є також післяпродажне обслуговування та сервісна підтримка.

Де можна придбати

Сьогодні на українському ринку існують спеціалізовані компанії, які займаються постачанням офтальмологічного обладнання.

Щілинна лампа є незамінним інструментом офтальмолога. Вона дозволяє побачити структури ока у тривимірному зрізі та зробити точний діагноз. Знання принципу її роботи допомагає лікарю ефективніше використовувати можливості приладу, а правильний вибір моделі – забезпечити комфорт і для спеціаліста, і для пацієнта.

