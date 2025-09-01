На Прикарпатті 1 вересня за парти сіли майже 11,8 тисяч першокласників

З 1 вересня в Івано-Франківській області стартує освітній процес у понад 500 закладах загальної середньої освіти.

Про це пише Правда з посиланням на заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина.

За його словами, цьогоріч у перший клас підуть майже 11,8 тисячі дітей. Через наслідки війни та демографічну ситуацію зменшилася кількість першокласників – на 311 дітей менше супроти навчального року 2024/25.

Для майбутніх першокласників за ініціативи Президента України Володимира Зеленського передбачена державна підтримка у вигляді «Пакунка школяра». Сума допомоги становить 5000 гривень на кожного першокласника, яку батьки можуть витратити на придбання шкільного приладдя, одягу чи взуття.

Учні старших класів продовжать вивчати предмет «Захист України» за новою програмою, яка передбачає освоєння практичних навичок з надання домедичної допомоги та управління дронами.

Не менш важливим є підвезення дітей до школи, зокрема учнів з особливими освітніми потребами. Цьогоріч за рахунок коштів освітньої субвенції з Держбюджету та співфінансування з місцевих бюджетів придбали 40 автобусів, 13 з яких – спеціально обладнані для учнів з особливими освітніми потребами. Загалом, ще є необхідність у 56 автобусах, каже Віталій Ільчишин.

Також він додає, що триває підготовка до опалювального сезону. Наразі 89% шкіл області забезпечили генераторами. У частині навчальних закладів провели капітальні ремонти, відремонтували внутрішні системи опалення та встановили модульні газові котельні.