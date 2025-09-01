Поліція каже про слід росії у вбивстві Парубія, показали фото затримання підозрюваного

Очільник Нацполіції Іван Вигівський підтвердив, що підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія маскувався під кур’єра, а після злочину переконався, що жертва померла.

За його словами, злочин був ретельно спланованим і має «російський слід», пише Правда.

30 серпня у Сихівському районі Львова нападник відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Він здійснив вісім пострілів, після чого перевдягнувся, намагався позбутися зброї та переховувався на Хмельниччині.

«Він тривалий час готувався, стежив, планував та натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано», — наголосив Вигівський.

Поліція вже оприлюднила перші фото підозрюваного.

Нагадаємо, що стало відомо де і коли поховають убитого Андрія Парубія.