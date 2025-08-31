ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо де і коли поховають убитого Андрія Парубія
Стало відомо де і коли поховають убитого Андрія Парубія

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 22:12
Інформація про чин похорону та прощання з Андрієм Парубієм.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас.

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, передає Правда ІФ

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховання – на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо: У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

