Стало відомо де і коли поховають убитого Андрія Парубія

Інформація про чин похорону та прощання з Андрієм Парубієм.
У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас.
Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, передає Правда ІФ
У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.
Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.
Поховання – на Личаківському цвинтарі.
