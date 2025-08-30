У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

У Львові 30 серпня вбили громадсько-політичного діяча. Поліція встановлює обставини.
Про це повідомили правоохоронці, на називаючи імені убитого.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Водночас “Суспільне” із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія.
За даними поліції, убивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Сихівському районі Львова. Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
О 12:36 очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вбивство Парубія та повідомив, що стрільця уже розшукує поліція.