У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

У Львові 30 серпня вбили громадсько-політичного діяча. Поліція встановлює обставини.

Про це повідомили правоохоронці, на називаючи імені убитого.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Водночас “Суспільне” із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія.

За даними поліції, убивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Сихівському районі Львова. Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

О 12:36 очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вбивство Парубія та повідомив, що стрільця уже розшукує поліція.