У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 12:53
У Львові 30 серпня вбили громадсько-політичного діяча. Поліція встановлює обставини. 

Про це повідомили правоохоронці, на називаючи імені убитого.

Водночас “Суспільне” із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія.

За даними поліції, убивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Сихівському районі Львова. Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

О 12:36 очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вбивство Парубія та повідомив, що стрільця уже розшукує поліція.

