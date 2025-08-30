Прикарпатські рятівники допомогли двом туристам ФОТО

У п’ятницю, 29 серпня, рятувальники двічі залучались до надання допомоги туристам, які травмувалися під час мандрівок Карпатами.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на ДСНС Франківщини

О 22:20 до ворохтянських рятувальників надійшло повідомлення від жителя м. Рівне, про те,що він рухаючись туристичним маршрутом поблизу водоспаду Гук Женецький, Надвірнянського району втратив орієнтир і заблукав.

Зв’язок із чоловіком постійно підтримувався, і на його пошук одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Туриста оперативно розшукали та супроводили до села Татарів.

О 21:55 надійшло ще одне повідомлення – цього разу з полонини Явірник. Чоловік 1998 року народження, відчув гострі болі в районі живота та та потребував допомоги рятувальників.

Рятувальники з міста Яремче оперативно прибули до місця,надали першу домедичну допомогу та допомогли туристу дістатися до місця тимчасового проживання.