Прикарпатські борці вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з боротьби

Спортсмени з Івано-Франківщини здобули три медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед чоловіків U-23 “Тернове поле”, який проходив з 27 до 29 серпня у Тернополі.
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.
Змагання організували на честь заслуженого тренера України Віталія Назарчука та присвятили памʼяті загиблих воїнів України.
Прикарпатці вибороли на турнірі срібло та бронзу:
- Дмитро Солоджук – 2 місце, вагова категорія – до 57 кг.
- Владислав Бодоряк – 2 місце, вагова категорія – до 89 кг.
- Вадим Танасійчук – 3 місце, вагова категорія – до 70 кг.
“Вітаємо хлопців та тренерів! Щиро дякуємо нашим Збройним силам України! Слава Богу за все!”, – йдеться в повідомленні.