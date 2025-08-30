ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські борці вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з боротьби
Прикарпатські борці вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з боротьби

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 15:13
Спортсмени з Івано-Франківщини здобули три медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед чоловіків U-23 “Тернове поле”, який проходив з 27 до 29 серпня у Тернополі.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

Змагання організували на честь заслуженого тренера України Віталія Назарчука та присвятили памʼяті загиблих воїнів України.

Прикарпатці вибороли на турнірі срібло та бронзу:

  • Дмитро Солоджук – 2 місце, вагова категорія – до 57 кг.
  • Владислав Бодоряк – 2 місце, вагова категорія – до 89 кг.
  • Вадим Танасійчук – 3 місце, вагова категорія – до 70 кг.

“Вітаємо хлопців та тренерів! Щиро дякуємо нашим Збройним силам України! Слава Богу за все!”, – йдеться в повідомленні.

Команда спортсменів нагороджена медалями на турнірі

