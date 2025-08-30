У Івано-Франківську відбувся 13 велопарад дівчат ФОТО

Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську провели традиційний велопарад дівчат.
Його організовують уже втринадцяте. Цьогоріч учасниці обрали готичний стиль одягу на заїзд. Тож більшість дівчат приїхали на старт у чорному вбранні, пише Правда ІФ
Учасниці вирушили традиційним маршрутом від Бастіону до парку Шевченка. Як і щороку, подія мала благодійну мету — збір коштів для франківського велоактивіста, який нині служить у лавах ЗСУ.
Фото: Сергій Мосевич