У Івано-Франківську відбувся 13 велопарад дівчат ФОТО

Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську провели традиційний велопарад дівчат.

Його організовують уже втринадцяте. Цьогоріч учасниці обрали готичний стиль одягу на заїзд. Тож більшість дівчат приїхали на старт у чорному вбранні, пише Правда ІФ

Учасниці вирушили традиційним маршрутом від Бастіону до парку Шевченка. Як і щороку, подія мала благодійну мету — збір коштів для франківського велоактивіста, який нині служить у лавах ЗСУ.

Фото: Сергій Мосевич