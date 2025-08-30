ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську відбувся 13 велопарад дівчат ФОТО
У Івано-Франківську відбувся 13 велопарад дівчат ФОТО

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 16:16
Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську провели традиційний велопарад дівчат.

Його організовують уже втринадцяте. Цьогоріч учасниці обрали готичний стиль одягу на заїзд. Тож більшість дівчат приїхали на старт у чорному вбранні, пише Правда ІФ

Учасниці вирушили традиційним маршрутом від Бастіону до парку Шевченка. Як і щороку, подія мала благодійну мету — збір коштів для франківського велоактивіста, який нині служить у лавах ЗСУ.

Фото: Сергій Мосевич

