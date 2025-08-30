ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Боксер Олександр Усик зробив подарунок 10-річному прикарпатцю, котрий втратив ногу через рак
Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 17:44
Усик під час відкриття чемпіонату України з ампфутболу зробив особливий подарунок прикарпатському хлопчику.

Під час церемонії відкриття чемпіонату України з ампутболу в Києві абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з 10-річним Михайлом Палієм з Івано-Франківщини, який втратив ногу через рак. Усик особисто вручив хлопчику браслет у кольорах державного прапора України, передає Правда ІФ з посиланням на Галку

