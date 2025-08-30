ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Рогатинщині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Рогатинщині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву ФОТО

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 18:41
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Рогатинській громаді в селі Данильче відкрили меморіальні дошки загиблим бійцям з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву. 

Про це повідомила Рогатинська міська рада, інформує Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Андрій Герула народився 25 лютого 1984 року. Він був солдатом стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Загинув  21 січня 2022 поблизу с. Рай-Олександрівка Бахмутського району.

Володимир Пилипів народився 25 вересня 1982 року. Він був солдатом, навідником кулеметного взводу тієї ж бригади «Едельвейс».

Загинув 21 січня 2023 року в бою поблизу с. Роздолівка Бахмутського району. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Вони рішуче йшли в бій. На зло ворогам – не скорилися навіть перед обличчям смерті. Їхні імена назавжди викарбувані в наших серцях, а їхні подвиги – це те, що робить нас сильнішими, – йдеться у дописі.

Люди з прапорами на вулиці, подія в селі
Меморіал українським героям з квітами
Жінка торкається меморіалу з прапором України.
Діти в вишиванках з букетами троянд
Пам'ятник Небесній Сотні, церемонія з священником.
Пам'ятник борцям за волю України, червоно-чорний прапор.
Люди в українському вбранні тримають свічки на заході.

На площі в центрі села зібралися рідні, побратими та мешканці громади. Право відкрити меморіальні дошки надали найближчим людям воїнів.

СХОЖІ НОВИНИ