На Рогатинщині відкрили меморіальні дошки полеглим воїнам Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву ФОТО

В Рогатинській громаді в селі Данильче відкрили меморіальні дошки загиблим бійцям з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Андрію Герулі та Володимиру Пилипіву.

Про це повідомила Рогатинська міська рада, інформує Правда ІФ

Андрій Герула народився 25 лютого 1984 року. Він був солдатом стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Загинув 21 січня 2022 поблизу с. Рай-Олександрівка Бахмутського району.

Володимир Пилипів народився 25 вересня 1982 року. Він був солдатом, навідником кулеметного взводу тієї ж бригади «Едельвейс».

Загинув 21 січня 2023 року в бою поблизу с. Роздолівка Бахмутського району. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Вони рішуче йшли в бій. На зло ворогам – не скорилися навіть перед обличчям смерті. Їхні імена назавжди викарбувані в наших серцях, а їхні подвиги – це те, що робить нас сильнішими, – йдеться у дописі.

На площі в центрі села зібралися рідні, побратими та мешканці громади. Право відкрити меморіальні дошки надали найближчим людям воїнів.