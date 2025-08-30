У Тлумачі відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Павлу Периняку ФОТО

“Відтепер пам’ятний знак буде постійним спогадом для нас і наступних поколінь про його патріотизм і героїчний подвиг. Молитвою та добрим словом згадуймо Героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними…”, — йдеться у повідомленні.