У Тлумачі відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Павлу Периняку ФОТО

У п’ятницю, 29 серпня, у День пам’яті захисників України, у Тлумацькому ліцеї №1 відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу 2017 року полеглого Павла Периняка.
Про інвормує правда ІФ з посиланням на Тлумацьку міську раду.
Павло Периняк служив снайпером розвідувального відділення. 1 вересня військовослужбовець загинув у Курській області.
Вшанування розпочалося виконанням Державного Гімну України. Меморіальну дошку урочисто відкрили батьки полеглого воїна. Чин освячення та панахиду відправили декан Тлумацький о. Василь Стадник (ПЦУ) та о. Тарас Гушулей (УГКЦ).
“Відтепер пам’ятний знак буде постійним спогадом для нас і наступних поколінь про його патріотизм і героїчний подвиг. Молитвою та добрим словом згадуймо Героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними…”, — йдеться у повідомленні.