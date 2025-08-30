У Івано-Франківську стартував фестиваль «FrankoFest» ФОТО

В Палаці Потоцьких 30 та 31 серпня проходить літературно-мистецький Фестиваль Франкового міста «FrankoFest».

Організатори створили культурний простір, де зібрали письменників, митців, видавців і всіх, хто прагне перевідкрити для себе спадщину Івана Франка в сучасному культурному контексті.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Бліц Інфо

«Франківськ – це місто, яке ми сприймаємо не лише як простір, але й як мистецький символ, тісно пов’язаний з іменем Івана Франка. Упродовж багатьох років тут відбуваються літературні читання, театральні постановки, музичні та мистецькі фестивалі, що продовжують його духовну спадщину. Саме завдяки таким подіям, як “Фестиваль Франкового міста «FrankoFest»”, Франківськ утверджується як культурний центр, де історична пам’ять поєднується із сучасним мистецтвом, а творча енергія формує обличчя міста сьогодні», — говорить директор КП «ПІК “Палац”» Володимир Гайдар.

Програма фестивалю досліджує зв’язок між діячем та містом під гаслом «Франко і Франківськ. Митець і місто».

«Час актуалізує речі для нас. Простий приклад: “Захар Беркут” Івана Франка. Здавалося б, хрестоматійно зі школи добре відома історична повість. Коли ми сьогодні її читаємо, то зовсім іншими очима — це ніби про наш сьогоднішній день і про наші потреби. А це історія про те, як завдяки єдності українська громада стала щитом для Європи перед навалою татар. Я думаю, що інколи саме життя змушує нас перечитати й актуалізувати для себе давніші речі, як і творчість Івана Франка», — пояснює літературознавець, франкознавець та директор музею «Дім Франка» Богдан Тихолоз.

У Палаці Потоцьких відбуваються:

— літературні зустрічі, публічні розмови та читання;

— театралізовані постановки за творами Франка;

— концерти та вистави;

— дитячі майстер-класи;

— ярмарок книжок та виробів місцевих майстрів.

«Я думаю, що саме в дні, коли ми відзначаємо день народження Івана Франка, дуже важливо нагадувати не тільки про його постать, але й виконувати його місію — гуртувати суспільство, спонукати до нових знань та стимулювати до читання», — зазначає літературознавиця, франкознавиця Наталія Тихолоз.

Ця подія, пояснюють організатори, є підготовкою до масштабного святкування 170-річчя від дня народження Івана Франка в Івано-Франківську.

«Програма промоції читання “Текстура” є співорганізатором фестивалю. Ми долучилися до цієї ініціативи, бо замало Івана Франка у Франковому місті. Ми хочемо розглянути його в різних іпостасях. На жаль, спадок радянської доби закріпив за Франком образ лише як каменяра і революціонера. Насправді це не так. Франко багатогранний, і саме це ми хочемо показати місту, яке носить його ім’я», — зазначає проєктний менеджер програми «Текстура» Ігор Антонюк.

Розширена програма фестивалю:

30 серпня:

17:00 «Маніпулянтка: нове перепрочитання Франка». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модераторка: Анна Шаламай.

17:00 «Шукаємо друзів для Соні» — зустріч із Надією Рудою.

18:30 Квіз-вікторина.

20:30 Драматичні читання «Сойчине крило». Учасники: Надія Левченко, Юрій Хвостенко.

31 серпня: