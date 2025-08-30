VERTICAL DEVELOPMENT x Бартка: Партнерство, що змінює життя

15 липня компанія VERTICAL DEVELOPMENT офіційно стала титульним партнером ампфутбольного клубу «Бартка» – першого такого клубу в Івано-Франківську.

Це стратегічне партнерство відкриває новий етап у розвитку ампфутболу в регіоні та є вагомим кроком у підтримці людей, які через спорт знаходять шлях до відновлення, командного духу та нової якості життя.

Ампфутбол — спорт без обмежень Ампфутбол — це різновид футболу для людей з ампутаціями кінцівок. Гравці змагаються з використанням протезів або милиць, демонструючи силу, витривалість і незламну волю. В Україні цей вид спорту стрімко розвивається: створюються нові команди, організовуються змагання, а українські ампфутболісти вже заявляють про себе на міжнародному рівні.

«Бартка»: команда, що об’єднує Ідея створення клубу належить Юрію Гапончуку — ветерану війни та заступнику міського голови Івано-Франківська з питань доступності. Спочатку він тренувався у Львові, а згодом вирішив заснувати власну команду у рідному місті. Так народилася «Бартка» — клуб, який став простором для ветеранів з різними життєвими історіями, але спільним прагненням — грати у футбол і змінювати уявлення про інклюзивний спорт. Наразі команда активно тренується, готується до участі в національних чемпіонатах і має амбіцію представляти Івано-Франківськ на міжнародних аренах.

VERTICAL DEVELOPMENT — титульний партнер із великою місією

«Ми завжди підтримували спортивні ініціативи, особливо ті, що змінюють життя. Ампфутбол — не просто гра, це інструмент відновлення, повернення до активного життя та джерело натхнення», — зазначає Ігор Смолинець, співвласник VERTICAL DEVELOPMENT. Компанія стала титульним партнером клубу «Бартка» на найближчі два роки з можливістю продовження співпраці. Перші кроки підтримки — нова форма та взуття для гравців, а також організаційна, фінансова й інформаційна допомога.

ГО «Полюби долю»: сила спорту в реабілітації Окрім підтримки клубу, VERTICAL DEVELOPMENT також є партнером громадської організації «Полюби долю», заснованої Юрієм Гапончуком. Мета організації — допомогти ветеранам пройти шлях реабілітації та соціалізації через спортивну активність. Ветерани беруть участь у змаганнях різного рівня: Всеукраїнських: Ігри ветеранів, Ігри Нескорених, Звитяга Нескорених, Сильні України; Міжнародних: Invictus Games (Канада), Air Force Trials (США), Strongman (Іспанія); Обласних: Воля до життя, Інваспорт. Це більше, ніж спорт — це нові знайомства, підтримка побратимів і відчуття приналежності до сильної спільноти.

Соціальна відповідальність як цінність Для VERTICAL DEVELOPMENT участь у таких проєктах — не просто соціальна ініціатива, а частина філософії компанії. Це не формальне спонсорство, а реальна робота поруч із людьми, які своїм прикладом показують: обмеження — лише в уяві, а сила — у спільності, підтримці та вірі в себе.

VERTICAL DEVELOPMENT x Бартка — партнерство, що справді має значення.

Додаткову інформацію про клуб та ініціативи компанії можна дізнатися на офіційному сайті або в соцмережах.

Реклама