Франківське “Прикарпаття» програло «Лівому берегу»

Матч четвертої і п’ятої команд VBET Першої ліги став одним з центральних у 4-му турі чемпіонату.

Івано-франківська команда зазнала мінімальної поразки від нещодавнього учасника Прем’єр-ліги.

“Лівий Берег” відкрив рахунок у середині першого тайму, коли Сідней після навісу зі штрафного виявився найспритнішим – 1:0, пише Правда ІФ з посиланням на Ратуша

Подвоїли свою перевагу господарі на 60-й хвилині після помилки гравців “Прикарпаття-Благо” в обороні, і Сухоручко сповна скористався цим подарунком – 2:0.

Та все ж, наприкінці поєдинку гості зуміли відзначитися: після навісу з правого флангу Титов забив свій дебютний гол у футболці івано-франківської команди – 2:1.

Свій наступний матч “зелено-жовті” зіграють вже за тиждень – 5 вересня вдома з чернівецькою “Буковиною” (поч. 13:30).