Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25, передає Правда ІФ
Втрати російських терористів:
- особового складу / personnel – близько / about 1082140 (+810) осіб / persons
- танків / tanks – 11151 (+2) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23212 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32199 (+27) од
- РСЗВ / MLRS – 1476 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 55062 (+371)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3664 (+38)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60305 (+83)
- спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!