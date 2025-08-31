ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони України знищили понад 800 російських окупантів за минулу добу
Сили оборони України знищили понад 800 російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 08:10
Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25, передає Правда ІФ

Втрати російських терористів:

  • особового складу / personnel – близько / about 1082140 (+810) осіб / persons
  • танків / tanks – 11151 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23212 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32199 (+27) од
  • РСЗВ / MLRS – 1476 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 55062 (+371)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3664 (+38)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60305 (+83)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Звіт про втрати противника, станом на 31.08.2025.
Втрати росіян станом на 31 серпня 2025 року

