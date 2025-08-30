У Івано-Франківську вшанували воїнів патріотичним забігом ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську відбувся VIII Всеукраїнський спортивний патріотичний захід “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, пише Правда ІФ
Забіг приурочений до Дня пам’яті захисників та захисниць України.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
У спортивному заході на міському озері взяли участь кілька сотень учасників.
Забіг налічував три дистанції:
- старт на 3 км
- старт на 1 км
- старт на 100 м
Наш обовʼязок пам’ятати і гідно вшановувати всіх, хто віддав своє життя за Україну і за всіх нас! Вічна пам’ять і шана всім полеглим Героям!