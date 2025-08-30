У Івано-Франківську вшанували воїнів патріотичним забігом ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську відбувся VIII Всеукраїнський спортивний патріотичний захід “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, пише Правда ІФ

Забіг приурочений до Дня пам’яті захисників та захисниць України.

Забіг Шаную воїнів, біжу за Героїв України у Франківську

У спортивному заході на міському озері взяли участь кілька сотень учасників.

Забіг налічував три дистанції:

старт на 3 км

старт на 1 км

старт на 100 м

Забіг на 100 метрів

Наш обовʼязок пам’ятати і гідно вшановувати всіх, хто віддав своє життя за Україну і за всіх нас! Вічна пам’ять і шана всім полеглим Героям!