У Івано-Франківську вшанували воїнів патріотичним забігом ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 12:27
Сьогодні, 30 серпня, у Івано-Франківську відбувся VIII Всеукраїнський спортивний патріотичний захід “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, пише Правда ІФ

Забіг приурочений до Дня пам’яті захисників та захисниць України.

Люди біжать з українськими прапорами на забігу
Забіг Шаную воїнів, біжу за Героїв України у Франківську

У спортивному заході на міському озері взяли участь кілька сотень учасників.

Люди біжать з білим прапором на вулиці

Забіг налічував три дистанції:

  • старт на 3 км
  • старт на 1 км
  • старт на 100 м
Діти біжать у благодійному марафоні.
Забіг на 100 метрів

Наш обовʼязок пам’ятати і гідно вшановувати всіх, хто віддав своє життя за Україну і за всіх нас! Вічна пам’ять і шана всім полеглим Героям!

Жінка виступає на заході біля річки.
Сині стрічки з медалями на столі
Люди на мітингу біля фінішної арки
Люди на заході шанують героїв України
Люди на заході з прапором України
Люди аплодують на вуличному заході.
Люди на спортивному заході на вулиці
Люди тримають банер на вулиці під час заходу.
Учасники заходу з прапором України та футболках
Учасники забігу біжать через стартову арку.
Люди в бігу під час заходу на вулиці.
Забіг у парку з учасниками в синіх футболках.
Масовий забіг під час спортивної події
Група людей біжить на змаганнях в Івано-Франківську
Діти біжать на вуличному забігу з натовпом.
Діти біжать, спортивне змагання на свіжому повітрі.
Діти біжать марафон у парку, Україна.
Жінки на заході, загорнуті в українські прапори
Люди біжать марафон у сонячний день, парк, дерева.
Група людей біжить на спортивному заході
Бігова подія на природі за участі дітей
Бігуни на марафоні в парку
Жінки різного віку біжать марафон у парку.
Жінки беруть участь у благодійному забігу на природі.
Люди біжать марафон у сонячному парку.
Група людей біжить у парку, спортивний захід.
Люди біжать в парку під час забігу.
Люди біжать марафон у парку
Учасники марафону серед натовпу глядачів
Учасники марафону під час забігу з прапорами України.
Забіг у парку з глядачами
Учасники марафону біжать вулицею, глядачі аплодують
Люди біжать парком на марафоні
Масовий забіг учасників з прапором України
Група людей біжить марафон у парку
Група людей біжить парком у спортивних футболках.
Група людей біжить у парку на змаганнях
Жінки бігають на марафоні з прапорами України
Люди біжать на марафоні в парку
Бігова подія у парку, учасники з собакою
Тато з дитиною на заході з медалями.
Жінки з медалями на відкритому заході в Україні.
Спортсмени тримають прапори "Динамо" і України.
Група людей тримає прапор України на вулиці.
Група людей з українським прапором на природі.

