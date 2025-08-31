У Франківську відбувся шаховий табір для дітей. ФОТО

З 25 по 28 серпня у Франківську тривав шаховий табір, у якому юні шахісти та шахістки мали нагоду вдосконалити свою майстерність.
Про це інформує Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну федерацію шахів
Щодня учасники мали насичену програму, яка поєднувала навчання, практику та дружнє спілкування. Лектори проводили змістовні заняття та сеанси одночасної гри. Серед наставників були відомі майстри:
- Всеволод Ритенко – міжнародний майстер і тренер з шахів;
- Андрій Шанковський – доцент ІФНТУНГ, міжнародний майстер, майстер спорту України, кандидат наук з фізичного виховання;
- Данило Шкуран – міжнародний майстер, майстер спорту України, тренер;
- Олександр Васинда – майстер ФІДЕ.
Крім навчання, діти змагалися у двох турнірах. Дехто з учасників виконав нові спортивні розряди, а всі отримали безцінний досвід.
Організатори висловили вдячність українським захисникам і захисницям за можливість розвивати дітей навіть у складний час.
Також усіх охочих запрошують на заняття з шахів, які проходять у Франківську на вул. Незалежності, 44.
Контакти: Тел.+38050 5755936 (Viber), +380960716634.