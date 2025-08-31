У Франківську відбувся шаховий табір для дітей. ФОТО

З 25 по 28 серпня у Франківську тривав шаховий табір, у якому юні шахісти та шахістки мали нагоду вдосконалити свою майстерність.

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну федерацію шахів

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Щодня учасники мали насичену програму, яка поєднувала навчання, практику та дружнє спілкування. Лектори проводили змістовні заняття та сеанси одночасної гри. Серед наставників були відомі майстри:

Всеволод Ритенко – міжнародний майстер і тренер з шахів;

Андрій Шанковський – доцент ІФНТУНГ, міжнародний майстер, майстер спорту України, кандидат наук з фізичного виховання;

Данило Шкуран – міжнародний майстер, майстер спорту України, тренер;

Олександр Васинда – майстер ФІДЕ.

Крім навчання, діти змагалися у двох турнірах. Дехто з учасників виконав нові спортивні розряди, а всі отримали безцінний досвід.

Шаховий табір у Франківську

Організатори висловили вдячність українським захисникам і захисницям за можливість розвивати дітей навіть у складний час.

Також усіх охочих запрошують на заняття з шахів, які проходять у Франківську на вул. Незалежності, 44.

Контакти: Тел.+38050 5755936 (Viber), +380960716634.