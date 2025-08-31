ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську відбувся шаховий табір для дітей ФОТО
У Франківську відбувся шаховий табір для дітей. ФОТО

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 21:54
З 25 по 28 серпня у Франківську тривав шаховий табір, у якому юні шахісти та шахістки мали нагоду вдосконалити свою майстерність.

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну федерацію шахів

Щодня учасники мали насичену програму, яка поєднувала навчання, практику та дружнє спілкування. Лектори проводили змістовні заняття та сеанси одночасної гри. Серед наставників були відомі майстри:

  • Всеволод Ритенко – міжнародний майстер і тренер з шахів;
  • Андрій Шанковський – доцент ІФНТУНГ, міжнародний майстер, майстер спорту України, кандидат наук з фізичного виховання;
  • Данило Шкуран – міжнародний майстер, майстер спорту України, тренер;
  • Олександр Васинда – майстер ФІДЕ.

Крім навчання, діти змагалися у двох турнірах. Дехто з учасників виконав нові спортивні розряди, а всі отримали безцінний досвід.

Організатори висловили вдячність українським захисникам і захисницям за можливість розвивати дітей навіть у складний час.

Також усіх охочих запрошують на заняття з шахів, які проходять у Франківську на вул. Незалежності, 44.

Контакти: Тел.+38050 5755936 (Viber), +380960716634.

