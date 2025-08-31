Городенківський “Пробій” зіграв унічию з “Металістом”

Клуб “Металіст” до цього туру очок в чемпіонаті ще не здобував і замикає турнірну таблицю.

Харківська команда в минулому турі в гостях поступилася “Агробізнесу”.

Городенківський “Пробій” в минулому турі хоч і забив три гола, але зазнав дебютної домашньої поразки у Першій лізі – від “Буковини”, повідомляє Правда іф з посиланням на ua-football.com.

На жаль, у першій половині тайму не було що згадати. Обидві команди намагалися грати максимально обережно. Єдиноборств у центрі поля було достатньо, а ось перспективних атак бракувало. У позиційному футболі відчувалися проблеми у футболістів обох команд.

Спочатку більше контролювали м’яч гості, але ближче до середини тайму харків’яни вирівняли гру. На 32-й хвилині колектив із Городенки відкрив рахунок. Сікач майстерно пробив у дальній кут – 0:1. А у попередній атаці міг забивати Кайдалов, але він свій момент не реалізував. Не забиваєш ти – забивають тобі.

На початку другого тайму гості грали максимально прагматично. У підопічних Аніщенка мало що виходило у заключній третині поля. Коли немає вільних зон, то харків’янам дуже складно. Відігратися господарям поля допоміг стандарт. Після розіграшу кутового буквально заштовхнув м’яч у ворота 16-річний Єгор Шерстюк – 1:1. Заміна Аніщенка спрацювала! Занадто рано колектив із Городенки повірив у перемогу.

На 77-й хвилині з-за меж штрафної пробивав Вернаттус, але не влучив у площину воріт. Матч так і завершився внічию. Харків’яни набирають дебютний заліковий пункт у сезоні.