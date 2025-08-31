На війні загинув прикарпатець Микола Різинчук

Скорботна звістка прийшла в Калуську громаду

На російсько-українській війні загинув 52-річний солдат з Боднарова Микола Різничук, інформує Правда ІФ з посиланням на Калуську міську раду.

Воїн служив стрільцем 1 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіходного батальйону однієї з військових частин. Загинув 26 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині.