Прикарпатський воїн Юрій Николюк нагороджений Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ
Прикарпатський воїн Юрій Николюк нагороджений Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 19:39
33-річний воїн із села Гвізд Надвірнянської громади Івано-Франківщини Юрій Николюк отримав високу відзнаку — Золотий хрест Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

З перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав 63-ї окремої механізованої бригади та пройшов складний бойовий шлях, пише Правда ІФ з посиланням на  Ратуша.

Серед найважливіших етапів його служби:

  • оборона Херсонського напрямку;
  • звільнення населених пунктів Миколаївщини у 2022 році;
  • запеклі бої на Донеччині та у Бахмуті;
  • важкі оборонні операції на Лиманщині та в Серебрянському лісі.
У квітні 2024 року Юрій отримав перше поранення від уламків, після лікування та операцій повернувся у стрій. Однак восени того ж року, під час боїв поблизу Серебрянського лісу, він зазнав повторного поранення внаслідок удару ворожого дрона, втративши праву руку.

Сьогодні боєць — ветеран війни, який переніс кілька операцій, проходить реабілітацію та готується до протезування. Разом із дружиною виховує двох маленьких дітей — 6-річного сина та однорічну доньку.

Юрій з теплом згадує моменти звільнення українських територій:

«Цього ніколи не забуду. Люди зустрічали нас із вдячністю та сльозами радості. Заради цього ми й боролися — щоб наші люди були вільні».

У День Незалежності України мужність прикарпатського воїна відзначили на найвищому рівні. Нагорода від Головнокомандувача стала символом вдячності за його стійкість, самопожертву та вірність Україні.

