На війні загинув прикарпатець Андрій Панчишин

Після двох довгих років болісних очікувань і сподівань, що він повернеться живим, Бурштинська громада отримала найтяжчу звістку.

У бою за Україну загинув наш Захисник — молодший сержант Андрій Панчишин (12.04.1989 р.н.).

Про це інформує Правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду

22 листопада 2023 року, під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника на Харківщині, звʼязок з Андрієм було втрачено. Відтоді він вважався безвісти зниклим.

Та сьогодні було підтверджено страшну правду — наш молодий захисник загинув.

Андрій був мужнім воїном, вірним присязі та своїй землі. Його самопожертва — це плата за наше мирне майбутнє.

Громада схиляє голови у скорботі, розділяючи невимовний біль втрати з родиною, близькими та побратимами Героя. Вічна пам’ять і слава Захиснику України — Андрію Панчишину.

Про час прибуття тіла Героя, прощання та чин похорону повідомимо додатково.