Волонтерська віза та ВНЖ для волонтерів в Україні: законні підстави для перебування

Іноземні волонтери відіграють важливу роль в українському суспільстві — допомагаючи в гуманітарних, освітніх, медичних та логістичних проектах. Для легального перебування в Україні на тривалий період вони мають право оформити волонтерську візу (тип D-10), а згодом — вид на тимчасове проживання на підставі участі у волонтерській діяльності.
У цій статті розповідаємо, хто може отримати таку візу, які вимоги висуває закон, і що потрібно знати волонтеру до в’їзду в Україну.
Що таке волонтерська віза (тип D-10)?
Це довгострокова віза, яка видається іноземцям, які мають намір здійснювати волонтерську діяльність в Україні у рамках офіційно зареєстрованої організації.
Важливо: Організація, яка приймає волонтера, повинна мати державну акредитацію в Мінсоцполітики або інші підтверджуючі документи, які дозволяють їй залучати іноземців до безоплатної допомоги.
Хто може подати на візу D-10?
- Іноземні громадяни старші 18 років;
- Особи, які мають лист-запрошення від української волонтерської організації;
- Особи, які зобов’язуються дотримуватись законодавства України під час перебування.
Перелік документів для отримання візи
Для подачі у консульство потрібно підготувати:
- Закордонний паспорт (дійсний мінімум 6 місяців);
- Анкету на отримання візи;
- Фото 3,5×4,5 см;
- Запрошення від української волонтерської організації з підписом та печаткою;
- Копію реєстраційних документів цієї організації;
- Медичне страхування;
- Довідку про несудимість (у деяких випадках);
- Докази фінансового забезпечення (за потреби).
Отримання ВНЖ після в’їзду
Після в’їзду в Україну по візі D-10 волонтер може подати документи на тимчасову посвідку на проживання (ВНЖ). Це потрібно зробити протягом 30 днів після перетину кордону.
Пакет документів для міграційної служби включає:
- Паспорт із візою D-10;
- Оригінал та копію запрошення;
- Договір з організацією або волонтерський меморандум;
- Реєстрація місця проживання в Україні;
- Фото та заява;
- Страховий поліс;
- Оплата адміністративних послуг.
На який термін видається ВНЖ волонтеру?
ВНЖ для волонтера видається на строк до одного року, з можливістю подовження.
У разі завершення волонтерської програми посвідка анулюється, тому важливо своєчасно оновлювати документи або змінювати підставу перебування (наприклад, на шлюб або роботу).
Обмеження та обов’язки волонтера
- Не можна займатися оплачуваною працею;
- Потрібно звітувати в організацію про виконану роботу;
- Не змінювати місце проживання без повідомлення;
- Не порушувати строки перебування чи ціль візиту.
Що робити у разі відмови?
Якщо волонтер отримав відмову у візі або посвідці, він має право:
- подати повторно з виправленими документами;
- оскаржити відмову в апеляційному порядку;
- звернутися до імміграційного адвоката для професійної допомоги.
Ваша допомога Україні починається з легального перебування
Незалежно від того, чи ви плануєте приїхати на кілька тижнів, чи залишитися на рік — правильне оформлення візи D-10 та ВНЖ гарантує спокій і безпеку. Легальне перебування в Україні дозволить вам зосередитись на головному — допомозі тим, хто цього потребує.
