Волонтерська віза та ВНЖ для волонтерів в Україні: законні підстави для перебування

Іноземні волонтери відіграють важливу роль в українському суспільстві — допомагаючи в гуманітарних, освітніх, медичних та логістичних проектах. Для легального перебування в Україні на тривалий період вони мають право оформити волонтерську візу (тип D-10), а згодом — вид на тимчасове проживання на підставі участі у волонтерській діяльності.

У цій статті розповідаємо, хто може отримати таку візу, які вимоги висуває закон, і що потрібно знати волонтеру до в’їзду в Україну.

Що таке волонтерська віза (тип D-10)?

Це довгострокова віза, яка видається іноземцям, які мають намір здійснювати волонтерську діяльність в Україні у рамках офіційно зареєстрованої організації.

Важливо: Організація, яка приймає волонтера, повинна мати державну акредитацію в Мінсоцполітики або інші підтверджуючі документи, які дозволяють їй залучати іноземців до безоплатної допомоги.

Хто може подати на візу D-10?

Іноземні громадяни старші 18 років;

Особи, які мають лист-запрошення від української волонтерської організації;

Особи, які зобов’язуються дотримуватись законодавства України під час перебування.

Перелік документів для отримання візи

Для подачі у консульство потрібно підготувати:

Закордонний паспорт (дійсний мінімум 6 місяців);

Анкету на отримання візи;

Фото 3,5×4,5 см;

Запрошення від української волонтерської організації з підписом та печаткою;

Копію реєстраційних документів цієї організації;

Медичне страхування;

Довідку про несудимість (у деяких випадках);

Докази фінансового забезпечення (за потреби).

Отримання ВНЖ після в’їзду

Після в’їзду в Україну по візі D-10 волонтер може подати документи на тимчасову посвідку на проживання (ВНЖ). Це потрібно зробити протягом 30 днів після перетину кордону.

Пакет документів для міграційної служби включає:

Паспорт із візою D-10;

Оригінал та копію запрошення;

Договір з організацією або волонтерський меморандум;

Реєстрація місця проживання в Україні;

Фото та заява;

Страховий поліс;

Оплата адміністративних послуг.

На який термін видається ВНЖ волонтеру?

ВНЖ для волонтера видається на строк до одного року, з можливістю подовження.

У разі завершення волонтерської програми посвідка анулюється, тому важливо своєчасно оновлювати документи або змінювати підставу перебування (наприклад, на шлюб або роботу).

Обмеження та обов’язки волонтера

Не можна займатися оплачуваною працею;

Потрібно звітувати в організацію про виконану роботу;

Не змінювати місце проживання без повідомлення;

Не порушувати строки перебування чи ціль візиту.

Що робити у разі відмови?

Якщо волонтер отримав відмову у візі або посвідці, він має право:

подати повторно з виправленими документами;

оскаржити відмову в апеляційному порядку;

звернутися до імміграційного адвоката для професійної допомоги.

Ваша допомога Україні починається з легального перебування

Незалежно від того, чи ви плануєте приїхати на кілька тижнів, чи залишитися на рік — правильне оформлення візи D-10 та ВНЖ гарантує спокій і безпеку. Легальне перебування в Україні дозволить вам зосередитись на головному — допомозі тим, хто цього потребує.

