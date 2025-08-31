У Палаці Потоцьких продемонстрували ретроспективу “Три яви Франкової любові”. ФОТО

Сьогодні, 31 серпня, в рамках фестивалю «FrankoFest» франківцям показали ретроспективу з життя Івана Франка, пише Правда ІФ

Ретроспектива Три яви Франкової любові у палаці Потоцьких

Глядачі стаои свідками особливого дійства, в якому ожило плетиво доль та високих почувань Івана Франка. Тричі являлася йому любов, і тричі його зранене серце в’язало жмутки «Зів’ялого листя». Театр-студія “Жива історія” обіграла у постановці відносини письменника з трьома жінками:

Ольгою Рошкевич

Юзефою Дзвонковською

Целіною Зиґмунтовською

“Жива історія” спромоглася втілити Франкові почуття, взявши за основу однойменну поезію, а також його спогади й епістолярну спадщину. Глядачі пережили разом із Франком його зустрічі й розлуки, сподівання й розчарування, які наповнювали його душу.

Окрім постановки про Франка в рамках «FrankoFest» у Палаці відбуваються наступні події: