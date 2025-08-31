ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Палаці Потоцьких продемонстрували ретроспективу “Три яви Франкової любові”. ФОТО

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 18:27
Сьогодні, 31 серпня, в рамках фестивалю «FrankoFest» франківцям показали ретроспективу з життя Івана Франка, пише Правда ІФ

Чоловік і жінка в костюмах за столом на вулиці.
Ретроспектива Три яви Франкової любові у палаці Потоцьких

Глядачі стаои свідками особливого дійства, в якому ожило плетиво доль та високих почувань Івана Франка. Тричі являлася йому любов, і тричі його зранене серце в’язало жмутки «Зів’ялого листя». Театр-студія “Жива історія” обіграла у постановці відносини письменника з трьома жінками:

  • Ольгою Рошкевич
  • Юзефою Дзвонковською
  • Целіною Зиґмунтовською

“Жива історія” спромоглася втілити Франкові почуття, взявши за основу однойменну поезію, а також його спогади й епістолярну спадщину. Глядачі пережили разом із Франком його зустрічі й розлуки, сподівання й розчарування, які наповнювали його душу.

Молодь гуляє вулицею міста
Актор на вулиці в костюмі з капелюхом
Чоловік у капелюсі та традиційному одязі
Жінка у святковому вбранні, червоний килим, портрет
Жінка у білому платті та рукавичках, позує зовні.
Жінка в білому платті перед червоним килимом
Пара відпочиває на траві біля історичної будівлі.
Пара у традиційному вбранні відпочиває на траві.
Жінка в червоній спідниці з парасолькою
Чоловік у традиційному українському одязі на фестивалі
Чоловік у національному одязі з піднятими руками
Вінтажний чайний прийом, традиційний український одяг
Чоловік у вишиванці п'є чай на вулиці.
Чоловік у вишиванці п'є чай на вулиці
Жінка у вінтажному вбранні на вулиці.
Пара в традиційному одязі за столом на вулиці.
Традиційний український костюм, чоловік і жінка вітаються
Жінка в зеленому костюмі усміхається на фото.
Жінка в зеленому костюмі з віялом на вулиці.
Жінки в старовинному одязі за столом з чаєм.
Жінка в зеленій сукні та капелюсі усміхається
Чоловік у вишиванці сидить за столом на вулиці.
Люди на мистецькому заході, усміхаються та аплодують.
Люди аплодують на відкритому заході
Група людей аплодує на свіжому повітрі
Люди в історичних костюмах з трояндами

Окрім постановки про Франка в рамках «FrankoFest» у Палаці відбуваються наступні події:

  • літературні зустрічі, публічні розмови та читання;
    концерти та вистави;
  • дитячі майстер-класи;
    ярмарок книжок та виробів місцевих майстрів.
Сувеніри з українською символікою на виставці
Торгівля медом на ярмарку, традиційний український стіл.
Жінки на ярмарку з handmade товарами
Люди на ярмарку рукоділля просто неба в Івано-Франківську
Ярмарок книг із відвідувачами на стенді.
Люди вибирають книги на книжковому ярмарку
Книжковий ярмарок, люди обирають книги
Письменник підписує книгу на вуличному заході.
Чоловік читає книгу на вуличному книжковому ярмарку.
Двоє чоловіків на книжковій виставці, Франко Фест.
Люди спілкуються на вуличному книжковому ярмарку.
Глядачі на заході в парку під відкритим небом.
Вишиті сумки на столі, українські народні мотиви
Літній ярмарок ручних виробів на вулиці
Манекен із прикрасами поряд з в'язанням на вулиці.
Жінка малює фейс-арт на обличчі дівчинки.
Музиканти репетирують на сцені з гітарами і барабанами.
Група людей на вуличному фестивалі з фотоапаратами.

