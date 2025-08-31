ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківському університеті "Нафти і газу" відбулася посвята студентів ФОТО
У Франківському університеті “Нафти і газу” відбулася посвята студентів ФОТО

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 17:39
Сьогодні, 31 серпня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася посвята студентів, пише Правда ІФ

Цього року для здобуття освітнього ступеня бакалавра вже зараховано 1324 вступники. Попереду ще додатковий набір, тож цифра зростатиме.

Університет нафти і газу зібрав першокурсників, їхніх батьків, викладачів та друзів на головній площі університету для відзначення Дня знань та проведення урочистої посвяти в студенти.

Свої враження про цей день написав очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Стати студентом Університету нафти і газу завжди дуже хвилююче. Багато років тому я теж так стояв і хвилювався. У студентські роки треба пробувати нове, проявляти себе, бути активним і використовувати цей чудовий час на максимум.В університеті є життя, друзі, те, що нас робить кращими і сильнішими. Дякую викладачам і ректору за науку і досвід життя! – ділиться мер

