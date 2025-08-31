У Франківському університеті “Нафти і газу” відбулася посвята студентів ФОТО

Сьогодні, 31 серпня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася посвята студентів, пише Правда ІФ

Цього року для здобуття освітнього ступеня бакалавра вже зараховано 1324 вступники. Попереду ще додатковий набір, тож цифра зростатиме.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Університет нафти і газу зібрав першокурсників, їхніх батьків, викладачів та друзів на головній площі університету для відзначення Дня знань та проведення урочистої посвяти в студенти.

Посвята студентів університету нафти і газу

Свої враження про цей день написав очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.