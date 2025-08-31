У Франківському університеті “Нафти і газу” відбулася посвята студентів ФОТО

Сьогодні, 31 серпня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася посвята студентів, пише Правда ІФ
Цього року для здобуття освітнього ступеня бакалавра вже зараховано 1324 вступники. Попереду ще додатковий набір, тож цифра зростатиме.
Університет нафти і газу зібрав першокурсників, їхніх батьків, викладачів та друзів на головній площі університету для відзначення Дня знань та проведення урочистої посвяти в студенти.
Свої враження про цей день написав очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.
Стати студентом Університету нафти і газу завжди дуже хвилююче. Багато років тому я теж так стояв і хвилювався. У студентські роки треба пробувати нове, проявляти себе, бути активним і використовувати цей чудовий час на максимум.В університеті є життя, друзі, те, що нас робить кращими і сильнішими. Дякую викладачам і ректору за науку і досвід життя! – ділиться мер