У Франківську в мікрорайоні Пасічна збили жінку: Постраждалу госпіталізували

У неділю, 31 серпня, на вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобілем Audi збив жінку. Її доправили до лікарні.
Про це у коментарі повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За попередньою інформацією, водій 1985 року народження наїхав автомобілем на жінку 2001 року народження, яка перебігала дорогу в невстановленому місці.
Гендиректор обласної клінічної лікарні Остап Грищук сказав Суспільному, що жінка перебуває у стані середньої важкості. У неї — політравма. Наразі її ще дообстежують.