У Франківську в мікрорайоні Пасічна збили жінку: Постраждалу госпіталізували

У неділю, 31 серпня, на вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобілем Audi збив жінку. Її доправили до лікарні.

Про це у коментарі повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

За попередньою інформацією, водій 1985 року народження наїхав автомобілем на жінку 2001 року народження, яка перебігала дорогу в невстановленому місці.

Гендиректор обласної клінічної лікарні Остап Грищук сказав Суспільному, що жінка перебуває у стані середньої важкості. У неї — політравма. Наразі її ще дообстежують.