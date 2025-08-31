ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську в мікрорайоні Пасічна збили жінку: Постраждалу госпіталізували
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську в мікрорайоні Пасічна збили жінку: Постраждалу госпіталізували

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 16:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю, 31 серпня, на вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобілем Audi збив жінку. Її доправили до лікарні.

Про це у коментарі повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

За попередньою інформацією, водій 1985 року народження наїхав автомобілем на жінку 2001 року народження, яка перебігала дорогу в невстановленому місці.

Гендиректор обласної клінічної лікарні Остап Грищук сказав Суспільному, що жінка перебуває у стані середньої важкості. У неї — політравма. Наразі її ще дообстежують.

СХОЖІ НОВИНИ