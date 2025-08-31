У Франківську відбувся релігійний форум “Чат з Богом” ФОТО

У суботу, 30 серпня, Івано-Франківськ став місцем живого духовного спілкування для молоді.

Близько тисячі учасників з Івано-Франківської Архієпархії, Коломийської та Чернівецької єпархій зібралися, щоб спільно молитися, слухати Бога та обговорювати актуальні теми віри, стосунків і сучасного життя на Молодіжному форумі Івано-Франківської Митрополії УГКЦ «Чат з Богом», передає правда ІФ з посиланням на УГКЦ

Минулого року Форум проходив у Коломиї, а цьогоріч подія охопила одразу три локації міста Івано-Франківськ: Католицький ліцей святого Василія Великого, Університет Короля Данила та духовну семінарію ім. свщмч. Йосафата.

Форум розпочався із Архієрейської Божественної Літургії в Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового. Моління очолив Владика Йосафат Мощич, Єпарх Чернівецький, у співслужінні Владики Василія Івасюка, Єпарха Коломийського, Владики Миколи Семенишина, Єпископа-помічника Івано-Франківської Архієпархії, та Владики Петра Голінея, Єпископа-помічника Коломийської Єпархії. Усі учасники мали можливість приступити до Таїнств Сповіді та Пресвятої Євхаристії, відкриваючи своє серце для зустрічі з Богом.

Форум “”Чат з Богом” у Франківську

Звертаючись до присутніх Владика Йосафат роздумів над силою Ісусової молитви — найкоротшої молитви Східного обряду.

«Ісус Христос іде з Єрихону, найнижчого місця, до найвищого — до Єрусалима. Єрихон — це образ гріха, гріхопадіння, мур, фортеця… Христос іде до Єрусалима. Знаємо, чому Ісус іде до Єрусалима, правда? Щоб віддати своє життя за тебе і за мене, за кожного з нас. Щоб початок життя вічного вже тут, на землі, розпочався», — мовив Архієрей.

Відтак Єпископ роздумував над зустріччю Христа з двома сліпими, які сиділи при дорозі: «Вони були сліпі, але зауважили, що цією дорогою проходить сам Христос, Бог. І ось ті сліпі зауважили: приходить не просто якась велика людина, а Пророк, Чоловік, Син Давида. Вони визнають Його Господом — і кричать, кличуть до Нього, прикликають Його, взивають з останніх сил».

Проповідник підкреслив, що навіть коли інші намагалися змусити їх мовчати, сліпі не зупинилися. Владика звернув увагу, що Христос почув їхній крик і поставив питання, яке кожному варто осмислити: «Що ти конкретно хочеш, щоб Я тобі зробив?».

«Чому Ісус запитує? Щоб відкрити серце людини, її пріоритети, її цінності. Він хоче, щоб ми усвідомили, що в нас на першому місці. Подібно, як після Воскресіння Він тричі запитав Петра: “Чи любиш ти Мене?”». За словами проповідника, Ісус поставив це питання, щоб Петро пережив досвід нового початку — після досвіду зради. Адже лише досвід змінює людину. Цей самий досвід він хотів подарувати і сліпим.

Водночас Архієрей підкреслив, що справжнє прозріння — це бачити світ Божими очима: «Які очі відкрити? Не фізичні, а духовні. Щоб побачити світ Божими очима. Бог є любов, а любов — це стосунки. Якщо їх немає, то все решта нічого не варте. Попросімо сьогодні: “Господи, дай нам добрі стосунки. Вирівняй, віднови їх”».

На завершення Єпископ закликав усіх повторювати Ісусову молитву: «Отож, просімо сьогодні Господа сили взивати до Нього: “Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного”. Ця найкоротша молитва хай буде завжди на наших устах і в нашому серці».

«Христос приходить у Літургії — під видом хліба і вина, у своєму Слові. Якщо наша воля відкрита, відбувається навернення, переміна. Тоді людське серце змінюється. Як у тих сліпих — які прозріли і пішли за Христом», — наголосив насамкінець Єпарх Чернівецький.

Опісля учасників чекали дві конференції: «Чати, які зцілюють: як навчитись слухати Бога», «Автентичність в онлайні й офлайні. Бути справжнім у соцмережах і житті». У них взяли участь с. Зоряна-Антонія Шелепило, о. Степан Мишковський, Аміна Романів, Наталія Заставецька, о. Роман Демуш та о. Тарас Бровді.

Тематика конференцій була однаковою на всіх трьох локаціях, проте кожен спікер розкривав її по-своєму, пропонуючи власний досвід і практичні поради. Саме це дало можливість кожному почути те, що Бог сьогодні приготував для нього.

Особливою частиною форуму стали панельні дискусії «Модератор твого серця. Комунікація в спільноті: сім’я, друзі, робота».

Спікери поділилися досвідом налагодження здорових стосунків та духовного зростання, наголосивши на важливості щирості та автентичності у спільноті.