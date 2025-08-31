На Верховинщині відкрили пожежно-рятувальний підрозділ

28 серпня у селі Красноїлля відбулося відкриття комунальної установи «Пожежно-рятувальний підрозділ».
У заході взяли участь керівники району, представники ГУ ДСНС в області, голови громад та мешканці населених пунктів, передає правда ІФ з посиланням на Галичину
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
«Створення станції стало можливим завдяки співпраці з громадою Радольфгаузен (Німеччина), яка передала пожежний автомобіль, а також завдяки підтримці селищної ради та депутатського корпусу», – повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.