На Верховинщині відкрили пожежно-рятувальний підрозділ
Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 15:39
28 серпня у селі Красноїлля відбулося відкриття комунальної установи «Пожежно-рятувальний підрозділ».

У заході взяли участь керівники району, представники ГУ ДСНС в області, голови громад та мешканці населених пунктів, передає правда ІФ з посиланням на Галичину

«Створення станції стало можливим завдяки співпраці з громадою Радольфгаузен (Німеччина), яка передала пожежний автомобіль, а також завдяки підтримці селищної ради та депутатського корпусу», – повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

З 1 вересня новий підрозділ розпочне роботу.

