Підтвердилася загибель прикарпатського воїна Івана Юсипа

54-річного вояка з села Кальна Калуського району Івана Юсипа, якого майже два роки вважали зниклим безвісти, визнали загиблим.

Скорботну звістку повідомив голова Витвицької громади Василь Ільницький, передає правда ІФ

У лавах ЗСУ Іван Юсип був старшим солдатом. Він загинув 23 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі міста Авдіївка Донецької області.

“Нехай Всемилостивий Господь прийме душу Героя Івана Юсипа у свої люблячі Батьківські обійми та оселить її в найкращих місцях вічного спочинку, а рідним та близьким допоможе перенести цю непоправну втрату!”, – йдеться в повідомленні.

Час і місце зустрічі полеглого бійця у громаді повідомлять додатково.