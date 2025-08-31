ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Підтвердилася загибель прикарпатського воїна Івана Юсипа
Підтвердилася загибель прикарпатського воїна Івана Юсипа

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 14:25
54-річного вояка з села Кальна Калуського району Івана Юсипа, якого майже два роки вважали зниклим безвісти, визнали загиблим.

Скорботну звістку повідомив голова Витвицької громади Василь Ільницький, передає правда ІФ

У лавах ЗСУ Іван Юсип був старшим солдатом. Він загинув 23 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі міста Авдіївка Донецької області.

“Нехай Всемилостивий Господь прийме душу Героя Івана Юсипа у свої люблячі Батьківські обійми та оселить її в найкращих місцях вічного спочинку, а рідним та близьким допоможе перенести цю непоправну втрату!”, – йдеться в повідомленні.

Час і місце зустрічі полеглого бійця у громаді повідомлять додатково.

Солдат у зеленій уніформі та шапці
Полеглий Іван Юсип

