На Коломийщині в річці знайшли тіло жінки

Ввечері 30 серпня 2025 року на вулиці Набережна у селі Раківчик, Коломийської громади у річці знайшли тіло місцевої жительки.

З 25 серпня жінка перебувала в розшуку.

Цю інформацію підтвердила речниця поліції області Христина Максимчак, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

З її слів, поліцейські встановили, що потопельниця — 1949 року народження. Ознак насильницької смерті не виявили. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу.