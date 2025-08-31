ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Косівська громада отримала новий шкільний автобус для дітей
Косівська громада отримала новий шкільний автобус для дітей

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 13:27
Вербовецька гімназія отримала шкільний автобус, який забезпечить підвезення майже 80 дітей до навчального закладу.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає правда ІФ

 У Косівській громаді понад 800 дітей потребують підвезення до закладів освіти. Нині це здійснюють 7 автобусів, які роблять по кілька рейсів щодня.

Упродовж 2016–2024 років для Косівської громади придбано 7 автобусів. 

Новий транспорт допоможе зменшити навантаження, оптимізувати навчальний процес. Створення належних умов для освіти й розвитку наших дітей залишається одним із пріоритетів держави та області, – йдеться у дописі.

