Косівська громада отримала новий шкільний автобус для дітей

Вербовецька гімназія отримала шкільний автобус, який забезпечить підвезення майже 80 дітей до навчального закладу.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає правда ІФ

У Косівській громаді понад 800 дітей потребують підвезення до закладів освіти. Нині це здійснюють 7 автобусів, які роблять по кілька рейсів щодня.

Упродовж 2016–2024 років для Косівської громади придбано 7 автобусів.