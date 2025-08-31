ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині у перший клас піде майже 11,8 тисяч дітей
На Франківщині у перший клас піде майже 11,8 тисяч дітей

Автор: Петро Якимчук
31/08/2025 12:25
На Прикарпатті з 1 вересня освітній процес стартує у понад 500 закладах загальної середньої освіти.

Особливим свято першого вересня стане для діток, котрі цьогоріч підуть в перший клас. Так, в Івано-Франківській області вперше сядуть за парти майже 11,8 тисяч дітей. Через наслідки війни та демографічну ситуацію зменшилася кількість першокласників – на 311 дітей менше ніж у порівнянні з навчальним роком 2024/25.

Про це повідомив Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської ОДА, передає Правда ІФ

До слова, у 2020 на Прикарпатті було 16600 першокласників.  

За словами посадовця, в закладах загальної середньої освіти Прикарпаття учні старших класів продовжать вивчення предмета «Захист України» за новою освітою програмою, яка передбачає, зокрема, освоєння практичних навичок з надання домедичної допомоги та управління дронами.

Також цьогоріч коштом освітньої субвенції з держбюджету та співфінансування з місцевих бюджетів придбано 40 автобусів, 13 з яких – спеціально обладнаних для учнів з особливими освітніми потребами. Загалом, для прикарпатських шкіл ще бракує 56 автобусів.

Дбаємо і про те, щоб підготувати навчальні заклади до опалювального сезону. Станом на зараз 89% шкіл забезпечено генераторами. Також у частині закладів проведені капремонти, відремонтовані внутрішні системи опалення, встановлені модульні газові котельні, – зазначив посадовець

