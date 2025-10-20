«Дні здоров’я» на Прикарпатті: графік роботи виїзних бригад на тиждень

На Франківщині триває ініціатива “Дні здоров’я”: мобільні бригади лікарів виїжджають у громади області, де надають консультації та проводять обстеження населення.

Графік роботи бригад на тиждень 20-26 жовтня оприлюднили на сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Бригади лікарів працюватимуть за таким графіком:

21.10 о 10:00 Долинська ТГ, село Солуків, вул. Церковна, 27;

23.10 о 10:00 Чернелицька ТГ, село Чернелиця, вул. Незалежності, 10, А;

24.10 о 10:00 Матеївецька ТГ, село Трач, вул. Б. Хмельницького, 95, Б.

Під час заходу усі охочі отримають консультації кваліфікованих спеціалістів: лікарів загальної практики, епідеміологів, фахівців з громадського здоров’я, представників центрів ПМСД та медиків інших закладів охорони здоровʼя.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Медики проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, скринінгові тестування на вірусні гепатити В, С, ВІЛ/СНІД, швидкий тест на Covid-19, тестування на рівень депресії, проконсультують щодо проведення вакцинації згідно з Національним календарем щеплень.

Лікар загальної практики виконає медичний скринінг – вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові.