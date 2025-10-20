Надвірна зустрічає загиблого Героя Михайла Сагайду

Сьогодні, 20 жовтня 2025 року, на рідну землю повертається Герой України Михайло Сагайда, житель міста Надвірна.

Як повідомив голова громади Зіновій Андрійович, орієнтовно о 10:30 траурна процесія вирушить маршрутом: Івано-Франківськ – Тисменичани – Цуцилів – Перерісль – Лісна Тарновиця – Назавизів, а далі пройде вулицями Надвірної до Будинку смутку.

Міська влада закликає мешканців гідно зустріти полеглого Захисника, утворивши живий коридор пам’яті, щоб віддати шану його подвигу.

На території Надвірнянської громади 20–21 жовтня оголошено дні жалоби. Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Україну.