ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

До 11° тепла: прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 лютого

Автор: Lilia
27/02/2025 09:11
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Синоптики прогнозують 27 лютого на Івано-Франківщині та в обласному центрі мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Вітер південно-східний, 5-10 м/с., пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 4-6° морозу, вдень 8-10° тепла.

По області: вночі 1-6° морозу, вдень 6-11° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1 типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.