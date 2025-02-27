До 11° тепла: прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 лютого

Синоптики прогнозують 27 лютого на Івано-Франківщині та в обласному центрі мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
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Вітер південно-східний, 5-10 м/с., пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря
По місту: вночі 4-6° морозу, вдень 8-10° тепла.
По області: вночі 1-6° морозу, вдень 6-11° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
Медико-метеорологічні умови 1 типу.
Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.