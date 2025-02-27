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З річки Прут у Коломийському районі витягнули тіло молодого чоловіка

Автор: Lilia
27/02/2025 09:43
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26 лютого в другій половині дня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Нижній Вербіж Нижньовербізької ТГ в річці Прут знаходиться тіло чоловіка.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

На місці події рятувальники Коломийщини провели необхідні заходи з підняття тіла чоловіка 1994 р.н. на берег, після чого передали його працівникам поліції.

Причину та обставини цієї події наразі встановлюють правоохоронці.