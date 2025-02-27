В поліції розповіли деталі ДТП на Прикарпатті, де авто потрапило під потяг. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 15:30 у селі Ворона, що у Коломийському району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, на регульованому залізничному переїзді, вантажний локомотив вчинив зіткнення з автомобілем «Chevrolet Tacuma». Останнім керувала місцева мешканка, 1976 року народження. Керманичка проігнорувала заборонений сигнал світлофора, виїхала на залізничний переїзд, де в цей момент наближався поїзд.

Від отриманих травм водійка автомобіля загинула на місці. Ще трьох пасажирів з тяжкими травмами доставили до лікарні. Йдеться про місцевих мешканців, 1956, 1961 та 1952 років народження.

За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.