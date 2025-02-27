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Сили оборони за минулу ніч знищили 90 ворожих БПЛА, 72 безпілотники не досягли цілей

Автор: Lilia
27/02/2025 10:48
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У ніч на 27 лютого 2025 року (із 20.00 26 лютого) противник атакував 166-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.