На війні поліг прикарпатець Ілля Стрінжа

На фронті російсько-української війни загинув військовослужбовець Ілля Стрінжа з Бурштинської громади.

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Про це йдеться у повідомленні Бурштинської міської ради.

Воїн загинув у бою на Донеччині 25 лютого.

“25 лютого 2025 року, виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну в Донецькій області, загинув молодший сержант Стрінжа Ілля Валерійович. Вірний присязі, відданий Батьківщині, він до останнього подиху боронив нашу землю. Ілля народився 14 вересня 1980 року. Служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького взводу стрілецької роти в одній із військових частин. Його шлях – це шлях мужності, стійкості та непохитної віри у незалежність України”, – йдеться у повідомленні.

Про час та місце зустрічі у громаді повідомлять додатково.