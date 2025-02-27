На фронті поліг воїн з Верховинської громади Михайло Пататюк

Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця 155 механізованої бригади Михайла Пататюка з села Перехресне.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили у Верховинській селищній раді.
Поліг Герой – 23.02.2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу населенего пункту Звірове, Донецької області.
Зустріч полеглого Героя України відбудеться завтра, 28.02.2025 року:
- О 13:00 год – скорботний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.
- О 13:30 год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.
- Опісля траурний кортеж вирушить до рідного дому Захисника в с.Перехресне.