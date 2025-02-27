На фронті поліг воїн з Верховинської громади Михайло Пататюк

Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця 155 механізованої бригади Михайла Пататюка з села Перехресне.

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Про це повідомили у Верховинській селищній раді.

Поліг Герой – 23.02.2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу населенего пункту Звірове, Донецької області.

Зустріч полеглого Героя України відбудеться завтра, 28.02.2025 року: