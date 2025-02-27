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На фронті поліг воїн з Верховинської громади Михайло Пататюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На фронті поліг воїн з Верховинської громади Михайло Пататюк

Автор: Олег Мамчур
27/02/2025 11:52
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Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця 155 механізованої бригади Михайла Пататюка з села Перехресне.

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Про це повідомили у Верховинській селищній раді.

Поліг Герой – 23.02.2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу населенего пункту Звірове, Донецької області.

Зустріч полеглого Героя України відбудеться завтра, 28.02.2025 року:

  • О 13:00 год – скорботний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.
  • О 13:30 год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.
  • Опісля траурний кортеж вирушить до рідного дому Захисника в с.Перехресне.