До 26 зросла кількість загиблих людей внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини

Число загиблих внаслідок терористичної атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, з них 3 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

Про це передає Правда ІФ з покликанням на УП

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: “Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років”.

У Києві вже 26 жертв внаслідок російського удару

Деталі: У відомстві зазначили, що рятувальна операція триває.

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