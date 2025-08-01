До 26 зросла кількість загиблих людей внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини

Число загиблих внаслідок терористичної атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, з них 3 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.
Про це передає Правда ІФ з покликанням на УП
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Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Дослівно: “Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років”.
Деталі: У відомстві зазначили, що рятувальна операція триває.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
- Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.