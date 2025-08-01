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До 26 зросла кількість загиблих людей внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини
Диван на коліщатках в темній вітальні

До 26 зросла кількість загиблих людей внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини

Автор: Петро Якимчук
01/08/2025 07:52
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Число загиблих внаслідок терористичної атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, з них 3 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

Про це передає Правда ІФ з покликанням на УП

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Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: “Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років”.

Рятувальники працюють серед зруйнованих будівель.
У Києві вже 26 жертв внаслідок російського удару

Деталі: У відомстві зазначили, що рятувальна операція триває.

Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. 
  • Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
  • Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
  • Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.