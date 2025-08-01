“На щиті” у Надвірнянську громаду повертається полеглий Роман Савицький

Сьогодні,1 серпня, додому “на щиті” повертається Савицький Роман Феліксович, житель села Стримба Надвірнянської територіальної громади.

Про це повідомив очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович, передає правда ІФ

Орієнтовно: о 10:00 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л.Тарновиця, с. Назавизів.

10:30 год м.Надвірна: вул, Шухевича, вул. Мазепи, майдан Шевченка, вул. Соборна

10:45 с. Стримба вул. Новопроєктна 18

Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті. Засвітімо спільно свічку пам‘яті!

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади.